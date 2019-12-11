"لضيق الوقت".. الأهلي يستعد للحدود بدون راحة.. وتجهيز معلول للعودة للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قرر السويسري رينييه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي استئناف التدريبات غدًا الخميس "بدون راحة" استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة أمام وادي دجلة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقرر فايلر عدم الحصول على راحة من التدريبات لضيق الوقت، استعدادًا لمباراة الحدود المقرر لها الأحد المقبل الدوري العام.

وفي سياق مختلف، خضع علي معلول ظهير أيسر الفريق لجلسة علاج طبيعي صباح اليوم الأربعاء، وواصل اللاعب التونسي أداء فقرات العلاج بالجري حول الملعب ، بعد جلسة الجيم، في إطار برنامج تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

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وكان معلول يعاني من إصابة العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.‎‎

من جانبه، تقرر خضوع علي لطفي حارس الفريق لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غدا، لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تحسن حالته بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

ويؤدي لطفي جلسات في الجيم إلى جانب تنفيذ تدريبات تأهيلية داخل ملعب التتش، على أن يحدد الفحص الطبي موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وكان علي لطفي قد اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي والعودة للمشاركة من جديد في المران الجماعي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة (جمعها من خوض 4 مباريات)، بينما يتذيل وادي دجلة جدول الدوري برصيد 3 نقاط (جمعها من خوض 6 جولات).