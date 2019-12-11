استبعاد سلمان الفرج من قائمة الهلال السعودي المشاركة بكأس العالم للأندية

استبعد رازفان لوشيسكو المدير الفني لـ الهلال السعودي، لاعب الفريق سلمان الفرج من قائمة الازرق المشاركة بكأس العالم للأندية التي تقام بدولة قطر.

جاء استبعاد سلمان الفرج بعد تعرضه لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في بطولة خليجي 24

رفقة منتخب السعودية ، ومن المقرر أن يغيب اللاعب لمدة 4 أسابيع.

وأعلن حساب نادي الهلال على صفحته الرسمية بموقع تويتر، أن مدرب الهلال قرر الاستعانة بنواف العابد بديلا لسلمان الفرج.

يذكر أن الهلال السعودي يستهل مشواره بكأس العالم للأندية يوم السبت المقبل بمواجهة الترجي التونسي بطل إفريقيا، على أن يواجه الفائز منهما فلامينجو البرازيلي يوم 17 من الشهر الجاري.

وتفتتح بطولة كأس العالم للأندية مساء اليوم بمواجهة السد القطري ممثلًا عن البلد المستضيف أمام نظيره هينجين سبورت بطل كاليدونيا الجديدة ممثلًا عن أوقيانوسيا.