رابط تايم سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الاهلي live

ينتظر محبي الكرة المصرية مباراة فريق الأهلي ووادي دجلة عندما يلتقون مساء الأربعاء في منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. ويسعى الأهلي لاستعادة صدارة الدوري المصري من الاتحاد السكندري، والابتعاد عن غريمه التقليدي الزمالك. الأهلي يحتل المركز الثالث حاليًا برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب أصحاب المركزين الأول والثاني. وادي دجلة مازال يبحث هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني تاكيس كونياس عن استعادة التوازن بعد التألق في الموسم الماضي إلا أنه يحتل هذا الموسم المركز الأخير برصيد 3 نقاط ويواجه شبه الهبوط. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني. Advertisements خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - رمضان صبحي - محمد مجدي قفشة - جونيور أجايي. خط الهجوم: وليد أزارو.

تشكيل وداي دجلة المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف. خط الدفاع: يعقوبو – أحمد رمضان بيكهام – محمود مرعي – عبدالرحمن بودي. خط الوسط: محمد هلال – محمد عبد العاطي – محمد رضا. خط الهجوم: عبد الكبير وادي – مروان حمدي – رفيق كابو.

موعد مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

تنطلق مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الـ 19:30 توقيت القاهرة، 20:30 توقيت مكة المكرمة، 17:30 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

تقام مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على ملعب «استاد السلام».

حكم مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

يدير مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الحكم سعيد حمزة بمساعدة تحسين أبو السادات، وخالد حسين وحكمًا رابعًا عمرو عبدالفتاح.

القنوات الناقلة لـ مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم

تنقل مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عبر قنوات تايم سبورت إتش دي، أون سبورت إتش دي. في الدوري المصري الممتاز لكرة القدمتنطلق مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الـ 19:30 توقيت القاهرة، 20:30 توقيت مكة المكرمة، 17:30 توقيت جرينتش.ملعب مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدمتقام مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على ملعب «استاد السلام».حكم مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدميدير مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الحكم سعيد حمزة بمساعدة تحسين أبو السادات، وخالد حسين وحكمًا رابعًا عمرو عبدالفتاح.القنوات الناقلة لـ مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدمتنقل مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عبر قنوات تايم سبورت إتش دي، أون سبورت إتش دي.

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