النصر السعودي يجهز بديل عبدالرازق حمدالله

بدأ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تجهيز فراس البريكان المهاجم الدولي، لقيادة خط المقدمة في مباراة التعاون الجمعة المقبل، ضمن الجولة

الـ 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى فيتوريا للاستفادة من البريكان لتعويض غياب النجم المغربي عبدالرازق حمد الله

، الذي يغيب عن اللقاء بسبب إيقافه لتراكم البطاقات، ومغادرته إلى المغرب لأمور شخصية.

أجرى عبد الرحمن العبيد الظهير الأيسر أشعة في موضع إصابته في عضلة الساق الخلفية ، وينتظر ظهور النتائج اليوم لتحديد البرنامجين العلاجي والتأهيلي.