كارتيرون يستقر على قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز غدًا

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري المقرر لها غدا الخميس بالجولة السابعة من الدوري الممتاز. ضمت القائمة كلا من :- في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل Advertisements في خط الدفاع :محمود علاء- محمد عبد السلام - محمد عبد الغني - حازم امام - محمد عبد الشافي -إسلام جابر جابر في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم في خط الهجوم : مصطفى محمد - عمر السعيد.

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