اخبار الرياضه

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد وادي دجلة بث مباشر بدون تقطيعAhly

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يلتقي فريق الأهلي نظيره وادي دجلة، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر الحالي، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة
وتقام مباراة الأهلي ووادي دجلة

على استاد السلام في تمام الساعة 97:30 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة "أون سبورت" بتعليق أيمن الكاشف، كما يمكن مشاهدتها على البث الأرضي "تايم سبورت" بتعليق محمد الكواليني.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة جمعها من 4 مباريات فاز فيها جميعًا، فيما يتذيل وادي دجلة الجدول برصيد 3 نقاط من 6 مباريات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد وادي دجلة بث مباشر بدون تقطيعAhly لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا