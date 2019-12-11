القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد وادي دجلة بث مباشر بدون تقطيعAhly

يلتقي فريق الأهلي نظيره وادي دجلة، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر الحالي، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
وتقام مباراة الأهلي ووادي دجلة
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة جمعها من 4 مباريات فاز فيها جميعًا، فيما يتذيل وادي دجلة الجدول برصيد 3 نقاط من 6 مباريات.
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