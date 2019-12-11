منتخب الطائرة يواجه الصين فى أولى مباريات الدورة الودية

يلتقى منتخبنا الوطنى الأول للكرة الطائرة للرجال مساء اليوم مع نظيره الصينى فى أولى مباريات بالدورة الودية الدولية التى يخوضها المنتخب أثناء المعسكر الذى يقيمه بالصين حتى 17 ديسمبر الجارى فى أولى مراحل الأعداد الخارجى استعدادا للتصفيات الإفريقية التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 6 وحتى 12 يناير المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب ثانى مبارياته فى الدورة بعد غد الجمعة أمام منتخب باكستان ، ثم يختتم المنتخب تحت قيادة الهولندى جيدو فيرمولين المدير الفنى مباريات الدورة بلقاء المنتخب الصينى مرة أخرى يوم الأحد المقبل.
قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة ورئيس البعثة
أضاف أن هذه المرحلة فى غاية الأهمية للمنتخب، والتى تحتاج إلى تركيز وإعداد قوى ، والتفاف جميع أبناء اللعبة حول المنتخب من أجل تحقيق حلم التأهل للاوليمبياد ، ولذلك فضل أن يرأس البعثة بنفسه خلال رحلة الصين ، على أن يعود إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل ، مشددا على أن الاتحاد يحتاج إلى حالة من الهدوء بعيدا عن المشاحنات من أجل الصالح العام ، ولذلك يطالب الجميع بالنظر إلى مصلحة مصر بعيدا عن أى مصالح شخصية أخرى.
تضم قائمة المنتخب "16" لاعبًا هم، أحمد صلاح وعبدالله عبد السلام وحسام يوسف ومحمد عادل وأحمد سعيد وعبد الرحمن سعودي وعبد الحليم عبو وأحمد ضياء ومصطفى إبراهيم ومحمد محسن ورشاد شبل وعمر تايسون وهشام يسري ومحمد رضا وأحمد عبد العال وشريف شرقاوي - بجانب الجهاز الفني والطبي والإداري ورئيس البعثة.
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