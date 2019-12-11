live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر بوابة الوفد الأربعاء 11/12/2019 في الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث فريق الأهلي عن مواصلة انتصاراته على الصعيد المحلي الموسم الحالي، وذلك حينما

ينزل ضيفاً من العيار الثقيل على فريق وادي دجلة على أرضية ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة مساء يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019.

وتُنقل مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر اليوم ON SPORT، علماً بأن فريق الأهلي يأمل في تحقيق الفوز الخامس له على التوالي في بطولة الدوري العام الموسم الحالي، بعكس فريق وادي دجلة الذي يتواجد حالياً في قاع ترتيب الدوري.