فولفسبورج يعلن تمديد عقد حارس المرمى كاستيلس

أعلن نادي فولفسبورج الألماني اليوم الأربعاء تمديد عقد حارس المرمى كوين كاستيلس حتى عام 2024
وقال يورج شماتكه، مدير الكرة بالنادي، في بيان: “كوين تطور في فولفسبورج حتى بات واحداً من أفضل حراس المرمى في ألمانيا وفي العالم.”
وكان كاستيلس 27/ عاماً/ حارس المرمى الثالث ضمن صفوف المنتخب البلجيكي خلال كأس العالم 2018 بروسيا.
ومدد فولفسبورج، الذي يحتل الآن المركز التاسع في الدوري الألماني (بوندسليجا) والذي حسم بالفعل تأهله إلى الدور الثاني في النسخة الحالية من الدوري الأوروبي، عقديه أيضاً مع المهاجم فوتر فيجورست والقائد جوشوا جيلافوجي خلال الأشهر الماضية.
ويستعد فولفسبورج لمواجهة سانت إيتيان الفرنسي غدا الخميس في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
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