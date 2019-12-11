لامبارد يتطلع إلى تعويض رحيل هازارد عن تشيلسي

قال فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، إن النادي سيحاول إيجاد لاعب يتمتع بمهارات تهديفية وإبداعية، ليعوض رحيل إيدين هازارد عن صفوف الفريق، حيث بات النادي بإمكانه إبرام صفقات جديدة.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) أعلنت قبل أيام تقليص العقوبة المفروضة من الاتحاد الدولي (فيفا) بحق تشيلسي لإنتهاكه القواعد الخاصة باللاعبين الناشئين الأجانب، إلى النصف، ليتمكن تشيلسي بذلك من إبرام صفقات خلال سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وذكرت تقارير إعلامية أن تشيلسي سيتيح ميزانية قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني (197 مليون دولار) أمام لامبارد، لكن لاعب خط الوسط السابق لتشيلسي والمنتخب الإنجليزي، قال إن تعويض رحيل هازارد عن الفريق قد يستغرق بعض الوقت.

وقال لامبارد “اتمسك بالهدوء إزاء سوق الإنتقالات المقبلة. فلا نتطلع إلى نشاط تجاري كبير للغاية في يناير.”

وأضاف: “لا اعتقد أننا سنتحرك بشكل جنوني لمجرد أن العقوبة إنتهت.”

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وحسم تشيلسي تأهله إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، ويحتل الآن المركز الرابع في الدوري الإنجليزي المُمتاز.

ولكن رحيل هازارد، الذي انضم إلى ريال مدريد مع نهاية الموسم الماضي، أسفر عن فجوة في الفريق، يدرك لامبارد ضرورة التغلب عليها.

وقال لابارد “سأفحص وضع جميع المراكز بالفريق، ولكن كان واضحاً في الصيف أننا خسرنا إيدين هازارد، الذي كان يلعب دوراً كبيراً في التسجيل وصناعة الأهداف الموسم الماضي وكذلك الموسم السابق.”

وأضاف لامبارد “اعتقد أننا كفريق، توصلنا إلى الجوانب التي يمكننا التنافس بقوة من خلالها. وقد استعرضنا هذا في الدوري والآن في دوري الأبطال”، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة تطوير الجانب الهجومي لمواصلة تطوير النتائج.