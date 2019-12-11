نابولي بصدد الإعلان عن تعيين جاتوزو مدرباً للفريق بعد إقالة أنشيلوتي

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء أن نادي نابولي الإيطالي، بصدد الإعلان عن تعيين جينارو جاتوزو في منصب المدير الفني للفريق، وذلك بعد ساعات من إقالة كارلو أنشيلوتي.

وذكر موقع “فوتبول إيطاليا” أن القرار اتخذ قبل أسبوع، على الأقل، وتأجل الإعلان عنه فقط لحين إنتهاء المباراة الأخيرة لنابولي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتغلب نابولي على ضيفه جينك البلجيكي 4 / صفر مساء الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة، وقد تأهل برفقة ليفربول الإنجليزي، متصدر المجموعة، إلى دور الستة عشر.

وبعد ساعات من نهاية اللقاء، أعلن نابولي إقالة أنشيلوتي حيث كان الفوز هو الأول للفريق خلال عشر مباريات في كل المسابقات.

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وذكرت شبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية أن نابولي بصدد تعيين جاتوسو مدرباً للفريق، وأنه وافق بالفعل على توقيع عقد يستمر حتى يونيو 2021 ، مضيفة أنه سيحصل على 5ر1 مليون يورو نظير عمله في الأشهر الستة المقبلة على أن يحصل على ثلاثة ملايين يورو في الموسم الواحد بعدها.

لكن شبكة “سكاي سبورتس” ذكرت عبر النسخة الإيطالية، أن النادي سيوقع عقدا لمدة ستة أشهر فقط مع جاتوسو، مع التجديد التلقائي إذا أنهى نابولي الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري.

ولم يرتبط جاتوسو بأي عقد منذ رحيله عن تدريب ميلان في 28 مايو، وذلك بعد أن تسببت نقطة واحدة في إخفاق الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.