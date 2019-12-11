الشيخ سلمان: الهلال والسد سيؤكدان للعالم قوة كرة القدم الآسيوية عبر مونديال الأندية

أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لممثلي كرة القدم الآسيوية، الهلال السعودي والسد القطري، خلال مشاركتهما في كأس العالم للأندية التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى 21 ديسمبر الجاري.

ويطمح الفريقان في تكرار النجاحات التي تحققت خلال الأعوام الأخيرة، بعدما تأهل كاشيما أنتلرز الياباني والعين الإماراتي إلى المباراة النهائية في نسختي 2016 و2018، على الترتيب، وحصل كل منهما على المركز الثاني.

وقال الشيخ سلمان في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الآسيوي اليوم الأربعاء: “الأندية الآسيوية تمتلك سجلاً مميزاً في بطولة كأس العالم للأندية، حيث أن إنجازات أنديتنا على المستوى العالمي تؤكد التطور الهائل الذي حققته مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.”

وأضاف: “باسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أتمنى كُل التوفيق لكل من الهلال والسد، حيث أنني واثق أنهما سيؤكدان للعالم قوة كرة القدم الآسيوية.”

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وتستضيف قطر نسختي 2019 و2020 من مونديال الأندية، وهو ما يعد بمثابة محطة مهمة على طريق استضافة كأس العالم 2022 .

وقال الشيخ سلمان :”يجب أن نشيد أيضاً بالدولة المضيفة قطر، والتي تواصل تأكيد قدراتها التنظيمية الرائعة أمام العالم، عبر تنظيم فعاليات رياضية كبرى، والآن يترقب العالم بحماس إقامة كأس العالم في قطر، حيث أن بطولة كأس العالم للأندية تعتبر محطة لتأكيد معايير التنظيم والضيافة الذين تمتلكهما قطر.”

وتفتتح منافسات البطولة اليوم على ملعب استاد “جاسم بن حمد”، بمباراة السد القطري وهاينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة.

ويفتتح الهلال مشواره في البطولة بمواجهة الترجي التونسي في الدور الثاني يوم السبت المقبل.