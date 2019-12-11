رياضة | مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يلبي طلب فايلر ويحسم صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من التعاقد مع المهاجم النيجيري إيليكي لاعب فريق لوزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقطع مسئولو النادي الأحمر شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع اللاعب والنادي السويسري لإتمام الصفقة في يناير المقبل.

وسيدعم إيليكي خط هجوم الأهلي بعد طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر من إدارة النادي بضرورة التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي.

ومن المقرر أن يبحث مسئولو النادي الأهلي عن عرض لأزارو أو جيرالدو للرحيل عن القلعة الحمراء لإفساح المجال لضم إيليكي وقيده في قائمة الفريق.