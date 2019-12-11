رياضة | التشكيل الرسمي للترسانة وبتروجت في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي للترسانة وبتروجت في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد قليل مباراة الترسانة وبتروجت، في إطار الأسبوع السابع من المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني.

وجاء تشكيل الفريقان مكون من ..

تشكيل الترسانة : أحمد حسين، ابراهيم منصور، هشام يحيى، أحمد عماد، سيد حمدي، محمد مجدي، ايهاب فؤاد، محمد ماهر، وليد فوزي، بركات حجاج، اسلام حازم.

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البدلاء : أشرف محمد، محمد حسين، محمود شاكر، أحمد جمال، أحمد محمود، أحمد فتحي.

تشكيل بتروجت : محمد أبو النجا، حسام حسن، سامح ابراهيم، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمود عماد، محمود ربيع، أحمد كمال، إيزيكال، حسين حمدي، جون جميل.

البدلاء : أحمد علي ، ابراهيم صلاح، أحمد ربيع، أحمد حسين، مصطفى فرغلي، خالد عبد الرازق، محمود محمد.