رياضة | منتخب الطائرة يواجه الصين فى أولى مباريات الدورة الودية خلال معسكره الخارجى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الطائرة يواجه الصين فى أولى مباريات الدورة الودية خلال معسكره الخارجى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى منتخبنا الوطنى الأول للكرة الطائرة للرجال مساء اليوم مع نظيره الصينى فى أولى مباريات بالدورة الودية الدولية التى يخوضها المنتخب أثناء المعسكر الذى يقيمه بالصين حتى 17 ديسمبر الجارى فى أولى مراحل الأعداد الخارجى استعدادا للتصفيات الإفريقية التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 6 وحتى 12 يناير المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل .

ومن المقرر أن يلعب المنتخب ثانى مبارياته فى الدورة بعد غد الجمعة أمام منتخب باكستان ، ثم يختتم المنتخب تحت قيادة الهولندى جيدو فيرمولين المدير الفنى مباريات الدورة بلقاء المنتخب الصينى مرة أخرى يوم الأحد المقبل .

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قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة ورئيس البعثة في تصريحات صحفية أن المنتخب خاض مساء أمس مباراة ودية قوية قبل انطلاق الدورة مع نفس المنتخب الصينى وانتهت بالتعادل 2/2 ، ودفع المدير الفنى بجميع اللاعبين فى المباراة ، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يفعل ذلك فى لقاء اليوم ، حتى يكتسب الجميع حساسية المباريات ، لافتا إلى أن المنتخب سوف يتوجه إلى هولندا بعد إنتهاء معسكر الصين لإقامة معسكر آخر لمدة أسبوع ، وبعد ذلك يطير إلى بلجيكا لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب البلجيكى الأول ، ثم يختتم رحلته الخارجية بالسفر إلى بلغاريا للعب مباراتين وديتين مع المنتخب البلغارى الأول ، ثم العودة إلى القاهرة للانتظام فى معسكر إعداد داخلى حتى الإنتهاء من التصفيات الأفريقية .

أضاف أن هذه المرحلة فى غاية الأهمية للمنتخب ، والتى تحتاج إلى تركيز وإعداد قوى ، والتفاف جميع أبناء اللعبة حول المنتخب من أجل تحقيق حلم التأهل للاوليمبياد ، ولذلك فضل أن يرأس البعثة بنفسه خلال رحلة الصين ، على أن يعود إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل ، مشددا على أن الاتحاد يحتاج إلى حالة من الهدوء بعيدا عن المشاحنات من أجل الصالح العام ، ولذلك يطالب الجميع بالنظر إلى مصلحة مصر بعيدا عن أى مصالح شخصية أخرى .

تضم قائمة المنتخب "16" لاعبًا هم، أحمد صلاح وعبدالله عبد السلام وحسام يوسف ومحمد عادل وأحمد سعيد وعبد الرحمن سعودي وعبد الحليم عبو وأحمد ضياء ومصطفى إبراهيم ومحمد محسن ورشاد شبل وعمر تايسون وهشام يسري ومحمد رضا وأحمد عبد العال وشريف شرقاوي - بجانب الجهاز الفني والطبي والإداري ورئيس البعثة.