رياضة | برشلونة يستعد لاقتناص نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعد لاقتناص نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع نجم هجوم نادي إنتر ميلان الإيطالي والمنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النادي الكتالوني سيتعاقد مع مارتينيز بأي ثمن، ليقود هجوم البلوجرانا في المستقبل.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة برشلونة ستقوم بتفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقد لاوتارو، من أجل ضمه خلال الصيف المقبل.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مبلغ 111 مليون يورو، لكنه قابل للتفعيل فقط في أول إسبوعين من شهر يوليو.

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وتعمل إدارة النيرادزوري على تعديل عقد مارتينيز مع الإنتر وإزالة بند الشرط الجزائي في عقده، لكي يكون رحيله عبر إدارة الإنتر فقط.

ويسعى برشلونة بقوة لضم مارتينيز، لكي بقود هجوم الفريق خلفاً للمهاجم المخضرم لويس سواريز صاحب الـ 33 عاماً، والذي قد يغادر برشلونة في نهاية الموسم.

وفشل لاوتارو في التسجيل ضد برشلونة أمس في دوري أبطال أوروبا في اللقاء الذي جمعهما أمس بملعب سان سيرو في الجولة الختامية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لكنه صنع هدف فريقه الوحيد للمهاجم روميلو لوكاكو.

وخسر الإنتر ضد برشلونة بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء، وودع دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة، ليتحول لبطولة الدوري الأوروبي.