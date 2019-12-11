رياضة | التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل النهائية لصفقة كهربا مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو النادي الأهلي صفقة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا نجم المنتخب المصري بعد فسخ عقده بشكل رسمي مع ناديه أفيش البرتغالي.

وانهي الأهلي صفقة كهربا بشكل رسمي بعد دفع الشرط الجزائي بقيمة 400 ألف دولار ليوقع بعدها اللاعب على عقد لمدة 4 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية.

وسيحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنوياً في الأهلي على أن يتحمل الضرائب وأي غرامات في الفترة القادمة كما سيدفع الأهلي الشرط الجزائي للاعب بعدما دفعه كهربا من جيبه لناديه البرتغالي في الفترة الماضية.