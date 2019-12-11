رياضة | أنشيلوتي مرشح لتدريب أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي مرشح لتدريب أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر مسئولو نادي أرسنال في التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتولي تدريب الفريق اللندني خلفًا لإسباني أوناي إيمري والذي تمت إقالته من تدريب الفريق.

وأقال نادي أرسنال أوناي إيمري من تدريب الفريق نهاية شهر نوفمبر الماضي، على خلفية النتائج السلبية للفريق تحت قيادته حيث فشل في تحقيق الفوز في أخر 7 مباريات للفريق تحت قيادته.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة أرسنال ستعقد مُحادثات رسمية مع كارلو أنشيلوتي في الأيام القادمة، الإدارة تُفضل التعاقد مع مدرب شاب لكن فكرة التعاقد مع مدرب بحجم أنشيلوتي وخبرته الأوروبية الكبيرة في الفرق الكبرى لا يمكن استبعادها.

وكان نادي نابولي قد أقال المدرب الإيطالي أنشيلوتي من منصبه أمس رغم الفوز على جينك البجلكي برباعية نظيفة وتأهله لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.