رياضة | خصوم ريال مدريد في دور الـ16 ومواعيد مباريات الذهاب والإياب

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً اليوم الأربعاء على منافسه كلوب بروج وذلك في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي ريال مدريد قد ضمن تأهله للدور التالي حيثُ يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط وأمامه باريس سان جيرمان بـ13 نقطة.

وسيلعب نادي ريال مدريد بقيادة زيدان لقاء الذهاب على استاد سانتياجو برنابيو يوم 18، 19 أو 25، 26 من شهر فبراير، بينما العودة في يوم 10، 11 أو 17، 18 من شهر مارس.

وينتظر أن يعرف نادي ريال مدريد خصمه المحتمل بدور الـ16 يوم الاثنين المقبل، خلال قرعة دوري الأبطال وسيلتقي الأبيض أحد هذه الأندية: بايرن ميونيخ، مانشستر سيتي، يوفنتوس، ليفربول ولايبزيغ.