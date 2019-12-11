رياضة | بعثة الأولمبياد الخاص المصري تطير إلي البحرين للمشاركة بكأس الشيخ خالد بن حمد للفروسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأولمبياد الخاص المصري تطير إلي البحرين للمشاركة بكأس الشيخ خالد بن حمد للفروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقد حرص المهندس هانئ محمود رئيس الاولمبياد الخاص المصرى على الإطمئنان من الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالبعثة من خلال متابعة تدريبات البعثة وإنهاء كافة آجراءات السفر للمشاركة بالكأس.

وتضم البعثة الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة، العقيد أحمد مصطفي قنديل مديرًا فنيًا، والفارس عبد الهادي سيد خليفة من النادي الأهلي والفارس كريم المسلمي من نادي فروسية القوات المسلحة. من جانبه قام عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري بتوديعهم في مطار القاهرة الدولي وأطمئن علي إنهاء كافة إجراءات السفر الخاصة بالبعثة.

والجدير بالذكر بأن هذه المشاركة الدولية هي الثانية من نوعها في هذا الكأس بعد المشاركة الأولي لمصر في عام ٢٠١٤.



غادرت ظهر اليوم الأربعاء بعثة الأولمبياد الخاص المصري للفروسية في طريقها إلي المنامة عاصمة البحرين للمشاركة في كأس الفروسية الاقليمي للأولمبياد الخاص "كأس الشيخ خالد بن حمد" والتي ستقام فاعليته خلال الفترة من ١١ حتي ١٥ من ديسمبر الجاري، وتأتي تلك المشاركة تحت رعاية شركة المصرية للاتصالات وشركة كوكاكولا.