رياضة | تقييم نجوم برشلونة بعد الفوز على إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقييم نجوم برشلونة بعد الفوز على إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة فوزًا أمس الثلاثاء على نظيره إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وتأهل الفريق الكتالوني لدور الستة عشر من البطولة الأوروبية دون أي يتلقى أي خسارة في دوري المجموعات حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين.

وكشفت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء عن تقييم لاعبي برشلونة عقب الفوز أمس على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف.

واحتل الشاب كارليس بيرايز صدارة تقييم اللاعبين في الفريق الكتالوني بدرجة 8 من 10 درجات، فيما جاء الرباعي نيتو وكارليس ألينا وفرانكي دي يونج وأنسو فاتي في المركز الثاني بـ7 درجات.

وتأهل برشلونة لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في صدارة المجموعة فيما حل بوروسيا دروتموند الألماني ثانيًا عقب فوزه أمس على سلافيا براج التشيكي.