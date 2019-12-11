اونلاين | يلا شووت MATCH juveمشاهدة مباراة يوفنتوس ضد باير ليفركوزن بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش يوفنتوس قناة

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يلتقي اليوم الأربعاء، فريق يوفنتوس ضد باير ليفركوزن، على ملعب باي أرينا في الجولة السادسة من دور المجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر “السيدة العجوز” المجموعة الرابعة التي برصيد 13 نقطة بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء وحيد، وضمن التأهل إلى دور 16، ويأتي أتلتيكو مدريد الإسباني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وباير ليفركوزن الألماني 6 نقاط ولوكوموتيف موسكو الروسي 3 نقاط.

التشكيل المتوقع للفريقين

مشاهدة مباراة باير ليفركوزن ويوفنتوس في دوري الابطال

مشاهدة مباراة باير ليفركوزن ويوفنتوس في دوري الابطال

مشاهدة مباراة باير ليفركوزن ويوفنتوس في دوري الابطال

مشاهدة مباراة باير ليفركوزن ويوفنتوس في دوري الابطال

ومن المتوقع أن يوفنتوس المباراة يتشكيل بضم: جيانلويجي بوفون- دانيلو – دانيلي روجاني – مريح ديميرال – ماتيا دي تشيلو- رودريجو بينتاكور – أدريان رابيو – بليز ماتويدي – فيدريكو بيرنارديسكي – جونزالو هيجواين – خوان كوادرادو

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فيما من المتوقع أن يبدأ باير ليفركوزن بتشكيل مكون من: لوكاس هراديكي – ويندل – سفين بيندر – أليكساندر دراجوفيتش – لارس بيندر – يوليان باومجارتلينجر – تشارليز أرانجويز – ليون بايلي – كاي هافيرتز – كريم بلعربي – لوكاس ألاريو.

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يوفنتوس متصدر تلك المجموعة والذي نجح في الفوز في جميع مبارياته علي ميدانه في تلك المجموعة وصاحب ال13 نقطة سيحاول تكرار ما فعله ذهابا وتحقيق الانتصار مرة اخري علي بايرن ليفركوزن في لقاء قوي وهام للفريق الالماني الساعي للانتصار من اجل الصعود مع انتظار تعثر اتلتيكو مدريد.

بطاقة مبارة اليوم

باير ليفركوزن Vs يوفنتوس.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات – الجولة السادسة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : باي ارينا .

المعلق : محمد بركات .