اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب بث مباشر beIN SPORT المفتوحة هدف رابط مانشستر سيتي HD

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خاض مانشستر سيتي حتي الان خمس مبارات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، فاز في ثلاثه أمام شاختار دوتيتسك و أتلانتا و دينامو زغرب ، وتعادل في مباراة في مواجهتين امام أتلانتا في الجولة الرابعة وانتهت المباراة بنتيجة 1 – 1 علي ملعب (سان سيرو ) ، وامام شاختار دوتيستك في الجوبة الماضية بنتيجة هدف مقابل هدف علي ملعب ( إستاد الإتحاد ).

زغرب

بينما لعب دينامو زغرب ايضا خمس لقاءت فاز في مباراة امام نظيره أتلانتا وانتهت المباراة بنتيجة 0 – 4 و احرز الاهداف اللاعب " مارين لوفاتش " في الدقيقة العاشرة " ثم أحرز الثلاث اهداف اللاعب " ميسلاف أورسيتشن " في الدقيقة 31 ، 42 ،68 ، وتعادل في مواجهتين امام نظيره شاختار في مبارتي الذهاب و الاياب ، وخسر في مبارتان امام نظيره مانشستر سيتي و أتلانتا .

بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب في دوري ابطال اوروبا

يسعي دينامو زغرب في حصد ثلاث نقاط غالية في لقاء اليوم الذي يجمعه بنظيره مانشستر سيتي ، وتعويض النقاط التي فقدها في الجولات السابقة وتحسين مركزه في المجموعة ، بينما تعتبر هذه المباراة بالنسبة للسيتي تحصيل حاصل ويأتي متأهلاً في صدارة المجموعة بعد وصله للنقطة الحادية عشر .

مانشستر سيتى

بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب في دوري ابطال اوروبا

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دينامو زغرب ضد مانشستر سيتي

وفي أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز علي نظيره وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل لا شئ واحرز الاهداف اللاعب " رحيم سترلينج " في الدقيقة 66 ، بينما أحرز الهددف الثاني اللاعب " فيل فودين " في الدقيقة 90 من عمر وزمن المباراة علي ملعب " إستاد الإتحاد " ، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا .

مشاهدة مباراة دينامو زغرب و مانشستر سيتي

دينامو زغرب و مانشستر سيتي بث مباشر

مشاهدة مباراة دينامو زغرب ضد مانشستر سيتي

دينامو زغرب ضد مانشستر سيتي بث مباشر

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