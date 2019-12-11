اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر real madrid NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش ريال مدريد NOW

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يدخل فريق كلوب بروج المباراة في المجموعة الاولي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، بينا يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 8 نقاط ، ويأتيوصيفا لنظيره باريس سان جيرمان بفارق 3 نقاط .

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا

خاض كلوب بروج حتي الان خمس مبارات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، تعادل في ثلاثة امام جالطة سراي في مبارتي الذهاب و الاياب، و ريال مدريد وخسر في مواجهتين امام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب و الاياب التي جمعت بينهم في الجولة الثالثة والرابعة .

كلوب بروج

ريال مدريد Vs كلوب بروج.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الثانية).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

المعلق : علي محمد علي .

موعد المباراة :

7:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

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7:55 مساءاً بتوقيت العراق .

6:55 مساءاً بتوقيت السودان .

7:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:55 مساءاً بتوقيت تونس .

5:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:55 مساءاً بتوقيت قطر.

4:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ريال مدريد Vs كلوب بروج.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الثانية).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .