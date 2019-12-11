اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر beIN SPORT المفتوحة السد هدف رابط ريال مدريد HD

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بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا

بينما لعب ريال مدريد ايضا خمس لقاءت فاز اثنين امام جالطة سراي في مباراتي الذهاب و الاياب ، و تعادل في اثنين امام نظيره كلوب بروج في مباراة الذهاب في الجولة الثانية ، و امام باريس سانن جيرمان في الجولة الماضية ، وخسر ف مباراة امام باريس في الجولة الاولي وانتهت المباراة بنتيجة 0 -3 لصالحي الفرنسي علي ملعب " بارك دي برانس ".

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا

يسعي كلوب بروج الذي يحتل المركز الثالث في مجموعته حصد ثلاث نقاط غالية في لقاء اليوم الذي يجمعه بنظيره ريال مدريد ، وتعويض النقاط التي فقدها في الجولات السابقة وتحسين مركزه في المجموعة ، بينما يسعي ريال مدريد الاسباني الذي يحتل المركز الثاني وصيفا لنظيره باريس سان جيرمان الذي ياتي في الصدارة بفارق 3 نقاط ، في سحق نظيره والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية حتي يستطيع حجز مقعداً في دور ال 16 .

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري ابطال اوروبا

كلوب بروج ضد ريال مدريد

كلوب بروج ضد ريال مدريد

وفي أخر مباراة جمعت بين الفريقين وقع ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي وانتهت المباراة بنتيجة 2 – 2 علي ملعب " سانتياجو برنابيو " في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال اوروبا .

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