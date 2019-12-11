اونلاين | يلا شوت "اون سبورت" مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة KORA LIVE بث مباشر مباراة الاهلي ضد دجلة يوتيوب ON SPORT في الدوري

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختبارا قويا عندما يلتقي مع وادي دجلة، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأهلي "السلام سابقا"، ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري العام، والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

الأهلي يتطلع لإعتلاء الصدارة

يقدم النادي الأهلي مسيرة أكثر من رائعة في الموسم الجاري تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للماردالأحمر الذي استطاع تحقيق نتائج مميزة مع المارد الأحمر بعد أن تولى المهمة خلفا للمدرب الأروجوياني مارتن لاسارتي، فايلر خاض مع الأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري العام استطاع تحقيق الفوز فيهم وتحقيق العلامة الكاملة، الأهلي يتطلع لتحقيق الانتصار الخامس على التوالي وخطف صدارة الدوري العام من أناب الاتحاد السكندري صاحب المركز الأول.

الأهلي بدأ مشواره في بطولة الدوري العام بالفوز على سموحة بهدف دون رد، قبل أن يتخطى عقبة الإنتاج الحربي في الجولة الثانية برباعية دون رد، وبعدها سحق أسوان بخماسية، قبل أن يهزم الجونة برباعية نظيفة، ويخوض الأهلي لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على الهلال السوداني بهدفين لهدف وتعديل مساره في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

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فايلر تسلح بالقوة الضاربة للأهلي في لقاء اليوم وعلى رأسهم محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات واستبعد كلا من علي لطفي وصالح جمعة وسعد سمير وجيرالدو وعمار حمدي ومحمود متولي، وجاءت قائمة الأهلي للقاء اليوم كالتالي: "محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، رمضان صبحي، وليد أزارو، وليد سليمان، أيمن أشرف، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان محسن، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، محمود وحيد، أحمد فتحي، حسام عاشور، جونيور أجاي، محمد هاني".

التشكيل المتوقع للأهلي أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود وحيد - أحمد فتحي

خط الوسط: عمرو السولية - رمضان صبحي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أليو ديانج

خط الهجوم: جونيور أجايي