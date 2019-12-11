اونلاين | يلا شووت MATCH LIVER مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش السد قناة مفتوحة

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يلتقي فريقي السد وهينجين سبورت في لقاء ضمن المرحلة الأولي من بطولة كأس العالم للأندية 2019، السد القطري في مواجهة قوية للغاية ضد نادي هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، من أجل التأهل إلي الدور الثاني من البطولة في مواجهة ستكون أمام مونتيري المكسيكي، فهل ينجح الفريق القطري في إقصاء نظيره الذي يبدوا مجهولاً بشكل كبير للمتابعين، ولكنه يأمل في أن يفوز علي حساب الفريق القطري في ملعبه وبين جماهيره، وسيكون المدير الفني للسد تشافي في لقاءه الأول بالبطولة كمدرب أن يحسمه وينتزع بطاقة التأهل.

تنطلق المواجهة بين فريقي السد وهينجين سبورت في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق يوسف سيف..

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مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت Al Sadd vs Hienghene Sport في كأس العالم للأندية 2019 في قطر ( مونديال الأندية ) مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق يوسف سيف , حيث يستضيف ملعب جاسم بن حمد بنادي السد معقل فريق السد في الدوحة عاصمة قطر اليوم المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية والتي تجمع السد القطري مستضيف البطولة مع هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة بطل قارة أوقيانوسيا في أولي مباريات كأس العالم للأندية والذي سيقام في الدوحة في قطر بحضور أبطال القارات وممثل قطر منظم البطولة فريق السد صاحب الأرض والجمهور الذي يستضيف فريق هينجين سبورت في لقاء الافتتاح مباراة كبيرة منتظرة من الفريقين الليلة الفائز من هذة المباراة سيلاقي فريق مونتيري المكسيكي , المباراة ستقام في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة , , مباراة الافتتاح بين السد وهينجين يقودها طاقم تحكيمي بقيادة الحكم الجزائري مصطفي غربال , ففي ثاني مشاركات السد القطري يبحث استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الوصول بعيدا في بطولة مونديال الأندية وتحقيق انجاز جديد للكرة القطرية بعد انجاز 2011 ووصول السد الي نصف النهائي والخروج علي يد برشلونة والحصول علي المركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة عقب الفوز علي كاشيوا ريسول الياباني بركلات الترجيح , لقاء قوي منتظر الليلة .

مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت اليوم 12/11‏/2019 كأس العالم للأندية، يحتضن استاد جاسم بن حمد مباراة جديدة تجمع بين فريق السد القطري وفريق هينجين سبورت، ضمن مباريات بطولة كأس العالم للأندية، ويشارك فريق السد القطري مباراته كونه ممثل عن الدولة المستضيفة للبطولة وباعتباره حامل لقب الدوري القطري، والذي تمكن من خطفه العام الماضي بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على فريق الدحيل، وعلى الرغم من هذا فإن السد القطري يعيش حالة من الإحباط الشديد بسبب الهزائم التي تعرض لها الفريق على المستوى المحلي، والتي أصابت لاعبي الفريق بحالة من التوتر الشديد إلا أنه الفريق لديه فرصة كبيرة من خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، حتى يصالح جماهيره الذي استاءت من أدائه المتراجع خلال الفترة الماضية.

أما عن فريق هينجين سبورت الذي يشارك للمرة الأولى له في التاريخ في بطولة كأس العالم للأندية، حيث من المعتاد أن يشارك فريق نيوزيلندي ممثلاً عن أوقيانوسيا إلا أن هينجين يشارك للمرة الأولى له خلال هذه البطولة، ومن المقرر أن يتأهل الفائز في هذه المباراة ليشارك فريق مونتيري المكسيكي في الدور الثاني ثم الفائز بينهما يلتقي ببطل دوري أبطال أوروبا، وهو فريق ليفربول خلال دور نصف نهائي،وقد صرح "تشافي" المدير الفني لفريق السد القطري أنم فريقه لن يشهد غياب أحد من لاعبيه خلال مباراته أمام هينجين.