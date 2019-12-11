بيير إيمريك أوباميانج يغادر الملعب لدخول الحمام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غادر النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، بشكل مفاجئ أرضية ملعب المباراة التي جمعت فريقه مع ضيفه برايتون، وعاد بعد دقائق، قبل أن يتضح أنه غادر قاصدا المرحاض.

وبحسب ما ذكرته “ديلي ميل” فقد علق فريدي يونغبيرغ، المدير الفني لفريق أرسنال على الواقعة بقوله: في الحقيقة لم ألاحظ أن أوباميانج خرج من الملعب، لقد رأيته يعود بعد أن كان قد خرج لمدة دقيقتين، عندما تحتاج إلى الذهاب للحمام عليك أن تذهب.

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يشار إلى أن فريق أرسنال كان قد خسر لأول مرة على ملعبه أمام برايتون، عندما سجل آدم ويبستر ونيال موباي هدفين، فيما اكتفى أصحاب الأرض بهدف ألكسندر لاكازيت.

كان اللاعب أوباميانج، قد توّج هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بـ22 هدفا، وشاركه باللقب نجما ليفربول، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، الذين سجل كل منهما 22 هدفا أيضا.

صحيفة “ميرور” البريطانية، كانت قد ذكرت أن اللاعب قرر الإنسحاب من مفاوضات تجديد عقده، علما بأن عقده الحالي ينتهي في 2021.. مشيرة إلى أنه يرغب في الرحيل عن “المدفعجية” الصيف المقبل، حيث أن اللاعب يشعر بخيبة آمل شديدة بسبب الوضع الحالي للفريق.