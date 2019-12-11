أبرزها زوجها.. 4 أسباب تدفع كارولين فوزنياكي لوداع جمهورها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هاني جميعي

كشفت نجمة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكي، عن عدة أسباب دفعتها إلى إسدال الستار على مسيرتها الناجحة في اللعبة البيضاء.

كارولين فوزنياكي المصنفة أولى سابقا، كانت قد أعلنت مؤخرا أنها ستضع حدا لمسيرتها الاحترافية بعد بطولة أستراليا المفتوحة المقررة بين 20 يناير و2 فبراير المقبلين.

كارولين البالغة من العمر 29 عاما، كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بيانا قالت فيه: لقد لعبت كرة المضرب بشكل احترافي منذ كان عمري 15 عاما، اختبرت أمورا رائعة خلال هذا الفصل من حياتي.

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اللاعبة أضافت، أحرزت 30 لقبا فرديا وتصدرت تصنيف اللاعبات المحترفات لمدة 71 أسبوعا وفزت ببطولة الماسترز الختامية، وحملت علم بلادي في الألعاب الأولمبية، أنجزت كل ما يمكن أن أحلم به في الملاعب، أخبرت نفسي دائما، أنه عندما يأتي وقت أشعر أنه عليّ القيام بأشياء بعيدة عن كرة المضرب أريد أن أفعلها أكثر، عندها يكون الوقت قد حان.

لاعبة التنس أمضت 11 موسما متتاليا في قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم، وتحتل حاليا المركز الـ37 على لائحة تصنيف اللاعبات المحترفات، بعد تراجع مستواها إثر معاناتها من الإصابات المتتالية عام 2019، حيث وصلت إلى نهائي واحد فقط.

وتابعت: في الأشهر الماضية تيقنت أن هناك أشياء في الحياة أريد القيام بها أكثر، وكان الزواج من الأمريكي “ديفيد لي” لاعب كرة السلة السابق، أحد هذه الأهداف، والآن هدفي هو التركيز أكثر على الحياة العائلية، ومتابعة السفر حول العالم، بالإضافة إلى زيادة التوعية عن مرض التهاب المفاصل الروماتويدي (الذي تعاني منه وهو مرض يصيب جهاز المناعة).

وأكدت أنه لا علاقة لهذا القرار بوضعها الصحي، وأن هذا لا يعني وداعها نهائيا.