كريستيانو رونالدو يقر ويعترف بالندم لأول مرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فشل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، في التتويج بالكرة الذهبية السادسة له، ليقتنصها غريمه التقليدي ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني.

كريستيانو رونالدو أقر بأنه ارتكب خطأ حينما قرر الرحيل عن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد رفض فلورينتينو بيريز رئيس النادي طلبه بزيادة راتبه.

اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية “البالون دور” 5 مرات، كان قد انتقل إلى يوفنتوس، قادما من ريال مدريد في صفقة قياسية بلغت 105 ملايين يورو، صيف العام الماضي، قاد “السيدة العجوز” للتتويج بلقب الدوري الإيطالي الممتاز “الكالتشيو”، وكأس السوبر الإيطالي في أول موسم له مع الفريق.

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ووفقا لما أوردته شبكة “آيه بي سي نيوز” الأمريكية، فإن رونالدو بعد مضي 18 شهرا على رحيله عن أسوار “سانتياجو برنابيو”، اعترف أمام بعض زملائه السابقين بأنه يشعر فعلا بالندم على خلعه قميص ريال مدريد، وانضمامه إلى اليوفي في 2018.

كريستيانو لم يسبق أن أقر بندمه على ذلك في العلن، لكنه بات يشعر بأنه إذا ما كان بقي في ريال مدريد، لكان قد فاز بجائزة الكرة الذهبية، التي حصدها الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط الملكي 2018، وليونيل ميسي 2019.

الشبكة الأمريكية، ذكرت أن جائزة الكرة الذهبية قد تكون السبب الذي دفع رونالدو إلى الشعور بالندم على قراره بالرحيل إلى إيطاليا، حيث يواجه سيلا من الانتقادات هذا الموسم بسبب أدائه المتذبذب (7 أهداف في 12 مباراة، 3 منها من ركلات جزاء)، وهو ما جعله يدرك أن الدوري الإيطالي ليس بقيمة أبدا نظيره الإسباني “الليجا”، الذي قاده إلى الفوز بـ4 جوائز “بالون دور”.