دييجو مارادونا يسقط بطريقة طريفة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا، المدير الفني لفريق خيمناسيا الأرجنتيني، للسقوط بطريقة طريفة خلال مباراة فريقه أمام سينترال كوردوبا.

دييجو مارادونا شوهد في لقطتين الأولى وهو يضحك والثانية وهو يبكي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

أسطورة الأرجنتين أثار ضحك الجماهير عندما ضيع أحد لاعبي فريقه هدفا محققا، حيث ظهر وهو يمسك رأسه تحسرا على ضياع الفرصة، لكنه فقد توازنه وسقط بشكل طريف بالقرب من دكة البدلاء.

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مارادونا صاحب الـ59 عاما ظهر في لقطة أخرى بعد نهاية المباراة، ولكن هذه المرة كان المشهد مؤثرا، حيث لم يتمالك دموعه خلال إدلائه بتصريح لإحدى القنوات المحلية، وأجهش بالبكاء.

المباراة انتهت بفوز نادي خيمناسيا بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ21 في جدول ترتيب الدوري، في المقابل، توقف رصيد سينترال كوردوبا عند 16 نقطة في المركز الـ18.

يذكر أن مارادونا، تولى مسئولية تدريب خيمناسيا مطلع سبتمبر الماضي، عندما كان الفريق يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي الذي يضم 24 فريقا، قبل أن يسهم في صعوده إلى المركز الـ21.