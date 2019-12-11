نجم برشلونة آرتور ميلو يصاب بمرض جنسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أخفى مسئولو نادي برشلونة الإسباني، السبب الحقيقي لغياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم آرتور ميلو، عن مباراة فريقه أمام ريال مايوركا.

إلا أن إذاعة “La Sotana” الإسبانية، كشفت نقلا عن تقارير إعلامية مفاجأة حول أسباب غياب اللاعب عن المباراة، والتي تأتي بعد فترة غاب فيها عدة مرات عن “البارسا”.

Advertisements

الإذاعة ذكرت ان مسئولي برشلونة أشاروا إلى أن النجم البرازيلي يعاني من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن المواجهة، مشيرة إلى أن آرثر أصيب بمرض ينتقل عبر ممارسة الجنس، وبالتحديد “السيلان”، وهو مرض تناسلي أعراضه إفرازات التهابية من مجرى البول.

ووفقا لما ذكرته التقارير، فربما يكون اللاعب قد تعرض لهذا المرض خلال وقت مبكر من العام الجاري، إلا أن أعراضه لم تظهر سوى مؤخرا.

موقع “thesportsrush.com”، توقع أن يغيب اللاعب صاحب الـ 23 عاما بسبب هذا المرض، عن مباريات برشلونة المقبلة، أبرزها لقاء “الكلاسيكو” أمام الغريم التقليدي ريال مدريد 18 ديسمبر الجاري، في الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

ممثلو اللاعب أو فريق برشلونة لم يعلقوا حتى الآن، على ما أثير حول معاناة آرثر من مرض جنسي.