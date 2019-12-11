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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي في الطريق لتجربة احترافية جديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
بات من الواضح تماما اقتراب رحيل الفرنسي "أولفييه جيرو" نجم تشيلسي الإنجليزي، حيث الابتعاد تماما عن خطة الفريق المستقبلية والجلوس بدكة الاحتياط منذ بداية الموسم الحالي ليكون قرار بطل العالم هو الرحيل.
وحسب عدة تقارير أوروبية هناك اهتمام كبير ومؤكد، من جانب أندية الكالتشيو انتر ميلان واي سي ميلان إضافة لأتلتيكو مدريد الإسباني للظفر بخدمات صاحب ال٣٣ عاما فور انتهاء دوره مع البلوز ليكون مجرد ورقة لا تجذب أنظار مدربه الواعد "فرانك لامبارد".
الجدير بالذكر أن جيرو يسعى للتواجد بصفة أساسية لدى فريق قوي، من أجل الحفاظ على دوره ومكانه الرئيسي مع منتخب بلاده فرنسا تحت قيادة "ديشامب" لخوض مغامرات يورو ٢٠٢٠ العام المقبل.
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