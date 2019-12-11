الامارات | محمد جمعة بن هندي رئيسا لنادي الشارقة الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة بن هندي رئيسا لنادي الشارقة الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة قراراً إدارياً بتكليف محمد جمعة بن هندي بمهام رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وذلك لإكمال مدة رئيس مجلس الإدارة السابق سالم عبيد الحصان الشامسي. وكان رئيس مجلس إدارة النادي السابق سالم عبيد الحصان الشامسي قد استقال، أخيراً، من منصب رئيس مجلس إدارة النادي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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