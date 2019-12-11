شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قيادة ليفربول لثمن نهائي الأبطال.. محمد صلاح «بيلعب باليه» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة له أثناء ممارسته للرياضة معلقًا عليها «باليه على السجادة الرياضية».
وجاء ذلك بعد قيادته للريدز لعبور أر بي سالزبورج النمساوي، أمس، بهدفين نظيفين، ليتأهل فريقه إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأحرز «صلاح» هدفًا رائعًا من زاوية «شبه مستحيلة»، كان الثاني لفريقه، ليضمن لليفربول احتلال صدارة المجموعة الخامسة.
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