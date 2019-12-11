شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي مرانه بدون راحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه غدا الخميس، بدون راحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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وحدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، صباح غد موعدا لمران الفريق استعدادا لمواجهة الحرس.

ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد السلام في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

ويؤدي الفريق مرانه غدا بدون راحة نظرا لضيق الوقت ما بين مواجهتى دجلة والحرس في سباق الدوري.