شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة 8 بدوري الأبطال: رودريجو يثأر لـ«الخفافيش».. وإنجاز غير مسبوق لـ«لامبارد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع فالنسيا انتصارًا غاليًا من معقل أياكس أمستردام، بهدف دون مقابل، وضمن التأهل كأول المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، مع اعتلائه قمة الترتيب برصيد 11 نقطة.

وغادر بطل هولندا والحصان الأسود للنسخة الماضية في دوري الأبطال، أياكس أمستردام، المسابقة على يد الخفافيش الإسبانية التي أنهت مرحلة المجموعات في الصدارة للمرة الخامسة من بين 7 مناسبات تأهل فيها الفريق من مرحلة المجموعات للأداور الإقصائية بالمسابقة.

وثأر فالنسيا من خسارته في الجولة الثانية على ملعبه ضد أياكس (3-0) في مواجهته الثامنة للأندية الهولندية في دوري الأبطال، والتي لم تشهد خسارة الفريق الإسباني سوى في مباراة وحيدة، لكن فوزه بالأمس كان الفوز الأول على أياكس بعد 3 مواجهات سابقة بدون نجاح (تعادلين وهزيمة).

وواصل المهاجم الهداف رودريجو مورينو لعبه دور البطولة في صفوف الخفافيش، وسجل هدف المباراة الوحيد، ليتسبب اللاعب مباشرة في حصول فريقه على 4 نقاط في دوري الأبطال هذا الموسم من خلال لعبه دور البطولة في تحقيق الفريق لانتصارين خارج القواعد على أياكس وتشيلسي في دوري الأبطال هذا الموسم (1-0 في كلتا المباراتين).

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وفي لندن، تأهل تشيلسي إلى دور الـ16 بعد الفوز على ليل الفرنسي بنتيجة 2-1، ليرفع البلوز رصيدهم إلى 11 نقطة، وهو نفس رصيد فالنسيا، لكن أفضلية المواجهات المباشرة رجحت كفة الفريق الإسباني في صدارة الترتيب.

وسجل المهاجم الإنجليزي الشاب تامي أبراهام هدفًا من هدفي فريقه ليسجل الهدف رقم 13 له هذا الموسم (11 في الدوري و2 في دوري الأبطال) ويصبح أول لاعب إنجليزي يسجل 13 هدف مع تشيلسي في موسم في مختلف البطولات، منذ مدربه الحالي فرانك لامبارد في موسم 2012/2013 (17).

وسجل أبراهام في مبارياته الـ3 الأخيرةعلى ملعب ستامفورد بريدج في جميع البطولات، بعدأن سجل هدف واحد فقط في مبارياته الـ8 الأولى على أرض فريقه في هذا الموسم.

وضاعف سيزار أزبليكويتا تقدم البلوز مسجلًا ثاني أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم خلال المباريات الـ3 الأخيرة له في المسابقة، وهو العدد الأكبر من ما سجله في المباريات الـ46 السابقة في البطولة (1).

وسجل الفريق الفرنسي هدف شرفي قبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة، بواسطة المهاجم الفرنسي ولاعب تشيلسي السابق، لويك ريمي، الذي أصبح سابع لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج مع وضد تشيلسي، بعد صامويل إيتو ودييجو كوستا وفرناندو توريس ودايفيد لويز ومايكل بالاك وويليان.

وأصبح لامبارد هو أول إنجليزي يصل لدور الـ16 من دوري الأبطال كلاعب ومدرب، وهو المدرب الإنجليزي الثاني خلال العقد الحالي الذي يقود فريق إنجليزي للتأهل إلى دور الـ16، بعد هاري ريدناب مع توتنهام في موسم 2010/2011.