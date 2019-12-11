شكرا لقرائتكم خبر عن مران قوي للغائبين عن مباراة الأهلي أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى اللاعبون الغائبون عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره وادي دجلة، مرانا قويا صباح اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، شارك في المران عمار حمدي وصلاح محسن وجيرالدو وسعد سمير وحسين السيد وعربي بدر وصالح جمعة.
وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وخططية متنوعة، فيما واصل على معلول أداء تدريبات العلاج الطبيعي للتعافي من الإصابة.
ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري المصري الممتاز.
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