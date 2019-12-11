شكرا لقرائتكم خبر عن «أوين»: القوة الذهنية لمحمد صلاح مثيرة للإعجاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
مدح أسطورة ليفربول وأفضل لاعب في العالم سابقًا، مايكل أوين، النجم المصري محمد صلاح بعد تسجيله هدفًا من زاوية «شبه مستحيلة».
وقال «أوين»، في تغريدة له على «تويتر»: «أحب تحليل الأهداف ومعجب بشكل خاص بالقوة الذهنية لصلاح».
وأضاف نجم الريدز السابق: «ليتخطى إهدراه لثلاث فرص سهلة ويبقى لديه الشجاعة والإيمان بتسجيل الفرصة التالية (شئ مثير للإعجاب)».
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