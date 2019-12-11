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رئيس الاتحاد الآسيوي يتمنى التوفيق للهلال والسد في مونديال الأندية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

تمنى ​الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة​ رئيس ​الاتحاد الآسيوي لكرة القدم​ التوفيق والنجاح والتوفيق لممثلي كرة القدم الآسيوية ​السد القطري​ و​الهلال​ السعودي خلال مشاركتهما في ​كأس العالم للأندية​ التي ستنطلق اليوم في الدوحة وتستمر لغاية 21 من الشهر الجاري مبديا ثقته بقدرتهم على التأكيد للعالم قوة كرة القدم الآسيوية .

واضاف ان الأندية الآسيوية تمتلك سجلاً مميزاً في كأس العالم للأندية وانجازاتها على المستوى العالمي تؤكد التطور الهائل الذي حققته مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .

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واشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالدولة المضيفة قطر معتبرا ان إقامة كأس العالم 2022 فيها وبطولة كأس العالم للأندية هي محطة لتأكيد معايير التنظيم والضيافة اللذين تمتلكهما .

ويستهل السد مشوار المنافسة مساء اليوم امام هينغين سبورت من كاليدونيا الجديدة وهو أول فريق من خارج نيوزلندا يشارك في كأس العالم للأندية وفي المقابل يخوض الهلال مباراة الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل أمام ​الترجي التونسي​.

ويطمح الفريقان في تكرار النجاحات التي تحققت خلال الأعوام الأخيرة بعدما تأهل كاشيما انتليرز الياباني والعين الإماراتي إلى المباراة النهائية في نسختي 2016 و2018 حيث حصل كل منهما على المركز الثاني.

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