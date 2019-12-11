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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا.. استقالة سامباولي المدير الفني لنادي سانتوس البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
أعلن نادي سانتوس استقالة المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي من منصب المدير الفني بعد قيادته الفريق الى المركز الثاني في الدوري البرازيلي لكرة القدم هذا الموسم.
ويمتد عقد سامباولي (59 عاما)الذي أشرف سابقا على تدريب منتخبي الارجنتين وتشيلي، حتى نهاية العام 2020 لكنه قرر الرحيل بسبب سوء العلاقة مع رئيس النادي وعدم توفر المال لتعزيز صفوف الفريق، بحسب ما أشارت تقارير صحافية برازيلية.
وجاء في بيان النادي الذي يتخذ من ولاية ساو باولو مقرا له "ما إن أبلغ المدرب باستقالته، أحيلت الى قسم الموارد البشرية والقانونية في النادي".
وشكل سانتوس بأسلوبه الهجومي هذا الموسم متعة للدوري البرازيلي وأنهاه في المركز الثاني خلف فلامنغو بطل كوبا ليبرتادوريس بفارق 16 نقطة، رغم أن ميزانيته أقل بكثير من العديد من الاندية الاخرى.
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