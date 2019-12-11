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جدة - عمرو شويل
رابط hd مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر اليوم الاربعاء 11-12-2019
رابط hd مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر اليوم الاربعاء 11-12-2019
رابط hd مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر اليوم الاربعاء 11-12-2019
رابط hd مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر اليوم الاربعاء 11-12-2019
رابط hd مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر اليوم الاربعاء 11-12-2019
رابط hd مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر اليوم الاربعاء 11-12-2019
وشهدت قائمة الاحمر غياب كل من صالح جمعة وسعد سمير وعمار حمدي وصلاح محسن و محمود متولي ، بالأَضافة الي حارس المرمي علي لطفي وجاء بديلاً له لشاب الصاعد مصطفي شوبير .
رابط hd مباراة الاهلي ووادي دجلة بث مباشر اليوم الاربعاء 11-12-2019
وجاءت القائمة كالتالي :- شريف إكرامي ، محمد الشناوي ، مصطفي شوبير ، ياسر أبراهيم ، لرامي ربيعة ، رمضان صبحي ، إيمن اشرف ، وليد سليمان ، وليد ازارو ، ياسر ابراهيم ، حسين الشحات ، عمرو السولية ، اليو ديانج ، مروان محسن ، احمد الشيخ ، محمد مجدي افشة ، احمد فتحي ، محمود وحيد ، حسام عاشور ، محمد هاني ، جونيور أجاي .
بينما جاءت قائمة وادي دجلة كالتالي :-
في حراسة المرمي : خالد وليد ، محمد عب المنصف
في الدفاع : محمود مرعي ، خالد رضا ، بسام وليد ، اسحاقو يعقوب ، أحمد رمضان بيكهام ، عمرو صلاح
وفي خط الوسط : عبدالله محمود ، رجب عمران ‘ احمد سعيد ، عبدالرحمن بودي ، محمد عبد العاطي ، محمد هلال ، محمد رضا ، ابراهيم عايش ، رفيق كابو
في الهجوم : احمد حسن ، مروان حمدي ، عبد الكبير الوادي
وادي دحلة ضد الاهلي
في اخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح النادي الاهلي في التغلب علي نظيره وادي دجلة وانتهت المباراة بنتيجة 1 -2 واحرز الاهداف اللاعب "عمرو السولية " في الدقيقة 17 ، بينما احرز الهدف الثاني اللاعب " علي معلول " في الدقيقة 65 ، بينما احرز الهدف لصالح دجلة اللاعب "محمد هلال " عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 86 من عمر وزمن المباراة ، وذلك في يوم 28 من شهر يناير في هذا العام الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي .
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