شكرا لقرائتكم شيكابالا خارج قائمة الزمالك فى مباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، عن قائمة فريقه فى مباراة بيراميدز، المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتغيب شيكابالا عن مران الزمالك المقام اليوم، استعدادا لمواجهة بيراميدز، بسبب استمرار معاناته من نزلة برد حادة.

غياب شيكابالا عن مران اليوم للمرة الثالثة علي التوالي بسبب نزلة البرد، أدي الي خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق لمباراة بيراميدز، حيث سيعلن كارتيرون قائمة الفريق التي تدخل معسكر مغلق اليوم عقب المران المقام حاليا في مقر النادي في ميت عقبة.