شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى .. علي معلول يخضع لجلسة علاج طبيعي للتعافى من الاصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينفذ علي معلول المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي، بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.
ويغيب علي معلول عن تدريبات النادي الأهلي بعد تعرضه لإصابة على مستوى العضلة الضامة مؤخراً ، خلال مباراة النجم الساحلي التونسي فى الجولة الأولي لدوري أبطال أفريقيا التى انتهت بهزيمة الأهلي 1 / 0 .
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