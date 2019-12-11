شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى .. علي معلول يخضع لجلسة علاج طبيعي للتعافى من الاصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي لجلسة علاج طبيعي صباح اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة، وواصل علي معلول أداء فقرات العلاج بالجري حول الملعب ، بعد جلسة الجيم، في إطار برنامج تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وينفذ علي معلول المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي، بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.‎‎

ويغيب علي معلول عن تدريبات النادي الأهلي بعد تعرضه لإصابة على مستوى العضلة الضامة مؤخراً ، خلال مباراة النجم الساحلي التونسي فى الجولة الأولي لدوري أبطال أفريقيا التى انتهت بهزيمة الأهلي 1 / 0 .