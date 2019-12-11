شكرا لقرائتكم بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة في الدوري المصري
يواجه فريق الإسماعيلي نظيرة مصر المقاصة في مباراة مثيرة تجمع بينهم مساء اليوم في " إستاد الإسماعيلية " ، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.
يدخل الإسماعيلي المباراة في ترتيب جدول الدوري الممتاز في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط ، بينما يحتل المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط متعادلين في النقاط بفارق الاهداف.
مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة بث مباشر الان 11 – 12- 2019 في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020
خاض الإسماعيلي حتي الان ست مواجهات وفاز في اثنين منهم امام وادي دجلة و الجونة ، وتعادل في مباراة امام طنطا ، وخسر في ثلاثة امام المصري البورسعيدي و حرس الحدود و الاتحاد السكندري .
بينما خاض مصر المقاصة 6 مواجهات ايضا فاز في اثنين امام أٍسوان و المصري البورسعيدي ، وتعادل في واحدة امام وادي دجلة وانتهت المباراة بنتيجة 2 – 2 علي ملعب بتروسبورت في الاسبوع الخامس ، وخسر في ثلاثة امام الزمالك و الجونة وحرس الحدود .
يسعي كلا من الفريقين في تحقيق الانتصار وخطف ثلاث نقاط غالية لتحسين مراكزهم في ترتيب جدول الدوري و الهروب سريعا من منطقة الهروب والدخول للمنطقة المطمئنة ، وحفز الاسماعيلي لاعبيه بصرف مكافأة الفوز علي الجزيره الاماراتي و التأهل للربع النهائي قبل ملاقاة مصر المقاصه اليوم ، واعلنت ادارة النادي برصف مكفائات ضخمة للغاية في حال التغلب علي زعيم الثغير و الصعود للدور ما قبل النهائي .
مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة بث مباشر الان 11 – 12- 2019 في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020
كما حرص إبراهيم عثمان مدير نادي الاسماعيلي علي صرف مكافأة للرباعي عبد الرحمن مجدي و وجيه عبد الحكيم و احمد ايمن و عبد الرحمن مجدي بعد تألقهم في المنتخب الأولمبي ومواصلة أعلاء اسم الاسماعيلي في المحافل الدولية .
وعقدت إدارة الدراويس مساء امس مع الرباعي لتحفيزهم لمواصلة اداءهم ومستواهم المتميز قبل لقاء مصر المقاصة اليوم ، وحثهم علي الفوز في المباريات المقبلة .
الإسماعيلي ضد مصر المقاصة
في اخر مباراة جمعت بين الفريقين وقع الدروايش في فخ التعادل السلبي بدون اهداف في المباراة التي جمعت بينهم علي ملعب " إستاد المقاولون العرب " وذلك في يوم 7 من شهر فبراير في هذا العام الجاري ضمن اطار بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.