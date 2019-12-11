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جدة - عمرو شويل بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة في الدوري المصري

يواجه فريق الإسماعيلي نظيرة مصر المقاصة في مباراة مثيرة تجمع بينهم مساء اليوم في " إستاد الإسماعيلية " ، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

يدخل الإسماعيلي المباراة في ترتيب جدول الدوري الممتاز في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط ، بينما يحتل المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط متعادلين في النقاط بفارق الاهداف.

مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة بث مباشر الان 11 – 12- 2019 في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020



خاض الإسماعيلي حتي الان ست مواجهات وفاز في اثنين منهم امام وادي دجلة و الجونة ، وتعادل في مباراة امام طنطا ، وخسر في ثلاثة امام المصري البورسعيدي و حرس الحدود و الاتحاد السكندري .

بينما خاض مصر المقاصة 6 مواجهات ايضا فاز في اثنين امام أٍسوان و المصري البورسعيدي ، وتعادل في واحدة امام وادي دجلة وانتهت المباراة بنتيجة 2 – 2 علي ملعب بتروسبورت في الاسبوع الخامس ، وخسر في ثلاثة امام الزمالك و الجونة وحرس الحدود .

يسعي كلا من الفريقين في تحقيق الانتصار وخطف ثلاث نقاط غالية لتحسين مراكزهم في ترتيب جدول الدوري و الهروب سريعا من منطقة الهروب والدخول للمنطقة المطمئنة ، وحفز الاسماعيلي لاعبيه بصرف مكافأة الفوز علي الجزيره الاماراتي و التأهل للربع النهائي قبل ملاقاة مصر المقاصه اليوم ، واعلنت ادارة النادي برصف مكفائات ضخمة للغاية في حال التغلب علي زعيم الثغير و الصعود للدور ما قبل النهائي .

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مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة بث مباشر الان 11 – 12- 2019 في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020



كما حرص إبراهيم عثمان مدير نادي الاسماعيلي علي صرف مكافأة للرباعي عبد الرحمن مجدي و وجيه عبد الحكيم و احمد ايمن و عبد الرحمن مجدي بعد تألقهم في المنتخب الأولمبي ومواصلة أعلاء اسم الاسماعيلي في المحافل الدولية .

وعقدت إدارة الدراويس مساء امس مع الرباعي لتحفيزهم لمواصلة اداءهم ومستواهم المتميز قبل لقاء مصر المقاصة اليوم ، وحثهم علي الفوز في المباريات المقبلة .

الإسماعيلي ضد مصر المقاصة



في اخر مباراة جمعت بين الفريقين وقع الدروايش في فخ التعادل السلبي بدون اهداف في المباراة التي جمعت بينهم علي ملعب " إستاد المقاولون العرب " وذلك في يوم 7 من شهر فبراير في هذا العام الجاري ضمن اطار بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي .