شكرا لقرائتكم عميل مزدوج .. دونجا وأنطوى وسعيد الأبرز فى مواجهة الإسماعيلى ضد المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الإسماعيلى نظيره مصر المقاصة فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متكافئة للفريقين لاسيما أن الدراويش تعادل فى مباراته الأخيرة مع طنطا سلبيًا فيما خسر الفريق الفيومى من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.

حكاية من التعاون المختلف بين الإسماعيلي ومصر المقاصة على الرغم من المنافسة التى تجمعهما دائما الا أن هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين سبق لهم اللعب بقميص الفريقين.

Advertisements

ويعد أبرز اللاعبين الذين لعبو للاسماعيلى والمقاصة الذى صعد للدورى الممتاز موسم 2010-2011 هم محمد أبوالمجد بوشا “ظهير أيمن” ومحمود وحيد “ظهير أيسر” وأحمد عبدالعزيز (مودى) “قلب دفاع” وطه عادل “قلب دفاع” وشريف حازم “قلب دفاع” وهانى سعيد “قلب دفاع ولاعب وسط” وأحمد داوودا “لاعب وسط” وجون أنطوى “مهاجم” ومحمود أبو جودة “مهاجم” ومحمود عبد العاطى دونجا “لاعب وسط” وعمر الوحش “لاعب وسط” وصلاح أمين “لاعب وسط”.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف بينما يحتل المقاصة المركز العاشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.