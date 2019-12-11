شكرا لقرائتكم جيرالدو ومارسيلو وجيرالدو وصالح جمعة وسعد يشاركون فى مران مستبعدى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة النادي الأهلي أمام وادي دجلة مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وشارك في المران عمار حمدي وصلاح محسن وجيرالدو وسعد سمير وحسين السيد وعربي بدر وصالح جمعة.

و خاض اللاعبون تدريبات بدنية وخططية متنوعة فيما واصل علي معلول اداء تدريبات العلاج الطبيعي للتعافي من الإصابة.

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يلتقي الأهلي مع وادي دجلة في المباراة المقرر إقامتها فى السابعة و النصف مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام.

ويملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضاً ، على الجانب الآخر، يدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها ولكن هذا سيعطيه دافع أكبر ليكون خصمًا وندًا قوياً للأهلي ويحاول تاكيس جونياس المدير الفني لدجلة استغلال الفرصة الأخيرة الممنوحة له خاصة أنه قاب قوسين أو أدني من شبح الإقالة رغم تقديم الفريق عروضًا جيدة على المستوى الفني إلا أن النتائج لم تكون على المستوى المأمول من جانب إدارة النادي.