شكرا لقرائتكم بشرة خير للاعبي الزمالك قبل مباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، صرف دفعة جديدة من مستحقات لاعبي الفريق الكروي، خلال ساعات قليلة، قبل خوض مباراة بيراميدز غدا ضمن الأسبوع السابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويسعي مجلس الزمالك لتحفيز اللاعبين بشتي الطرق، لتقديم مستوي مميز فى مباراة بيراميدز، التى تعتبر بمثابة عنق الزجاجة للفريق الأبيض، لتعويض السقوط المفاجئ أمام إنبي فى الجولة الماضية، وكذلك إيقاف قطار بيراميدز فى الدوري المصري، والتفوق عليه فى الترتيب العام للبطولة.
ويجهز مجلس الزمالك دفعة مستحقات اللاعبين خلال الوقت الحالي، أملا فى صرفها قبل مباراة بيراميدز ولو بساعات وفى حالة عدم إمكانية حدوث ذلك سيتم وضع المستحقات فى حسابات اللاعبين بالبنك عقب المباراة مباشرة وفقا لوعد مجلس الإدارة للاعبين.
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