اخبار الرياضه

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11/12/2019 بالدوري العام والقنوات الناقلة

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نرصد لكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 11 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الممتاز؛ حيث يستضيف ستاد السلام مباراة الأهلي وفريق وادي دجلة، ويستضيف ستاد الإسماعيلية مباراة النادي الإسماعيلي وفريق مصر المقاصة، وتقام مباراة نادي مصر وحرس الحدود على ستاد المكس.

ويقام لقاء الدراويش ومصر المقاصة في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتنطلق مباراة نادي مصر وحرس الحدود في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة ، بينما تنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة في تمام السابعة والنصف مساءا.

أما عن القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز، فستقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت والنيل بإذاعة المباريات مباشرة في المواعيد المحددة لها.

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