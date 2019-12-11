شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. حلمى طولان تخصص اصطياد الذئاب الصربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخصص حلمى طولان المدير الفنى لإنبى فى اصطياد الذئاب الصربية بعدما نجح فى تحقيق فوزين متتالين على الزمالك والجونة بالدورى، واللذين كانا يشرف عليهما مدربان من صربيا .

فقد استطاع حلمى طولان الفوز فى اللقاء الأول على الزمالك بهدفين مقابل هدف وكان يقود الزمالك وقتها الصربى ميتشو الذى رحل بعدها بأقل من أسبوع بعد خسارته أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة .

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وفى لقاء الأمس الذى جمع إنبى والجونة بالبحر الأحمر وكان يقود الفريق الساحلى الصربى نيبوشا فقد عاد حلمى طولان وحقق فوزا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف ليرحل بعدها مباشرة المدرب الصربى بعد فسخ العقد بينه وبين إدارة الجونة بالجونة .

ويحتل إنبى المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد 7 نقاط بعد الفوز فى لقاءين متتاليين على الزمالك والجونة رافعا رصيده إلى 7 نقاط .